Вторую взлетно-посадочную полосу минского аэропорта сделают осенью

Об этом сказал председатель правления Банка развития Беларуси Сергей Румас.

«Мы ожидаем, что взлетно-посадочная полоса будет введена в строй в этом году. Трудно сказать когда, но думаю, что осенью», — уточнил он.

В прошлом году Банк развития выделил на строительство полосы почти 110 млн долларов. В текущем году вложения будут меньше.

«До зимних морозов подрядчики обеспечили строительство самой взлетно-посадочной полосы, ее бетонное основание было закончено. Сейчас идет закупка оборудования. Как только позволят погодные условия, начнется его монтаж», — заключил Румас, сообщает БЕЛТА.