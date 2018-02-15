На минском заводе создадут биологический протез клапана сердца

Биологические клапаны сердца из бычьего перикарда планируют делать на заводе «Электронмаш», сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на директора предприятия Андрея Москаленко.

Как заверяют разработчики, новые клапаны не требуют антикоагулянтной терапии и до ста процентов имитируют работу естественного клапана сердца. Их рекомендуют в детской кардиохирургии, женщинам, которые планируют забеременеть, пожилым людям и кому по медицинским показаниям противопоказан постоянный прием оральных антикоагулянтов.

Срок их эксплуатации немного меньше, чем у механических протезов. Также биопротезы обладают меньшей тромбогенностью.

В настоящее время на холдинге производят искусственные клапаны сердца и полностью обеспечивают потребность в них Беларуси.

ОАО «Завод «Электронмаш» входит в состав холдинга «Планар». Он разрабатывает и производит оптико-механическое, контрольно-измерительное и сборочное оборудование для микроэлектроники.