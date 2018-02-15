Самара купила сто минских автобусов к ЧМ по футболу

МАЗ передал партию автобусов региональному коммерческому перевозчику ООО «СамараАвтоГаз», контракт с которым был подписан в мае 2017 года, сообщает агентство «Минск-Новости».

Договоренность была достигнута во время визита делегации Самарской области в Беларусь.

«Продукция хорошо знакома самарцам, такие автобусы уже работают на нескольких городских маршрутах. Они надежные и комфортабельные. Это очень важная сделка для региона, особенно когда Самарская область готовится принять гостей во время матчей чемпионата мира по футболу.», — сказал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Данные низкопольные автобусы рассчитаны на среднюю дальность перевозок. Они оборудованы камерами видеонаблюдения, электронными и информационными табло.