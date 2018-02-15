В Bloomberg назвали самые несчастные страны: Украина — седьмая

Американское агентство Bloomberg каждый год создает рейтинг Bloomberg's Misery Index, в который из семи десятков стран выбирает худшие по инфляции и безработице. Два года подряд на первом месте находится Венесуэла, которая «приближается к диктатуре».

В первой десятке также ЮАР, Аргентина, Египет, Греция/Турция (делят 5 место), Украина, Испания, Бразилия и Саудовская Аравия. Это не самые бедные страны мира, но там быстро растут цены и трудно найти работу. Индекс несчастья основан на концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей.

Свои позиции в рейтинге улучшили Египет, Украина и Сербия, а ухудшили — ЮАР, Греция и Турция.

Самыми перспективными странами в Bloomberg назвали Тайланд, Сингапур, Японию/Швейцарию, Тайвань, Израиль, Исландию, Норвегию, Южную Корею, Данию/Гонконг (КНР считает Тайвань и Гонконг частью своей территории — Naviny.by).

Ситуация улучшилась в Швейцарии, Тайване и Израиле, ухудшилась — в Исландии, Дании, Гонконге, и Китае.