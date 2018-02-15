Около ста минских таксистов митинговали возле «Чижовка — Арены»

Таксисты службы «Столица» собрались на парковке спорткомплекса — они отказались принимать заказы по новым условиям и их отключили от сервиса, сообщает TUT.by.

«Я уже пятнадцать лет работаю в такси, но так тяжело, как сейчас, еще не было. В 135 всегда работали самые порядочные водители. По просьбе директора мы приводили сюда работать своих знакомых и всех все устраивало. А сейчас сам снизил расценки, а абонентскую плату для водителей оставил на прежнем уровне — рубль тридцать. Получается, пассажиру — хорошо, директору — хорошо, он получает те же деньги, что и раньше. А мы — крайние: все расходы по содержанию автомобилей и налоги на нас, а получать мы будем меньше», — сказал один из таксистов.

Еще один участник акции рассказал, что за 5 часов работы заработал сегодня «только 15 долларов».

Водители сообщили, что несколько дней назад они пытались попасть на прием к директору службы, но им это не удалось. Их предложение — надо во что бы то ни стало убедить руководство снизить стоимость абонирования.

К участникам митинга прибыли начальник городского отдела милиции № 3 и начальник ГАИ Заводского района с подчиненными и рекомендовали водителям разъехаться. Собравшиеся подписали обращение к директору и покинули парковку.