Лукашенко: необходимо реорганизовать Белорусскую федерацию футбола

О необходимости реорганизации Белорусской федерации футбола заявил Александр Лукашенко 15 февраля, заслушивая доклад о вопросах подготовки тренерских кадров и развития детско-юношеского футбола.

«Надо найти толковых людей, создать хорошую федерацию, которая будет помогать, контролировать, поддерживать, и взять на контроль тренеров», — поставил задачу глава государства, сообщает БЕЛТА.

На разговор к президенту были приглашены председатель правления Банка развития Беларуси, председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас, его заместитель в БФФ Юрий Курбыко, а также авторитетные белорусские тренеры Cергей Боровский, Эдуард Малофеев и Людас Румбутис.

Лукашенко считает, что тренерскому сообществу должно быть за состояние футбола в Беларуси.

Государство делает всё для развития данного вида спорта, подчеркнул Лукашенко. Он напомнил, что футбол курирует руководитель Банка развития, «который успешно реализует самые различные проекты».

«Один проект, проваленный им, — это футбол. А вы где были? Он же, грубо говоря, у вас «крыша» — подстраховать, организовать, еще что-то. А решать проблемы есть кому», — сказал Лукашенко.

«Везде провал. Самый массовый, самый любимый вид спорта, для которого, по большому счету, чтобы научиться играть, ничего не надо», — отметил официальный лидер.

Лукашенко рассказал, что в юности сам сильно увлекался футболом, по ночам зашивал старые мячи, потому что не было возможности купить новые.

«Если бы так спортсмены относились к спорту, мы бы чемпионами мира были. Кто у нас так относится сегодня? И я не один тогда таким был, такие времена были», — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что в то время многие белорусские футболисты были легендами. «Где оно все сейчас? Его нет, потому что нет тренера — нет спорта. Да и организовывать надо и спрашивать: сколько ты выкристаллизовал в обществе таких мальчишек, в школьном возрасте? Щербо где нашли? В детском саду», — напомнил Лукашенко.

Он выразил уверенность, что опытный тренер сможет рассмотреть в ребенке будущего спортсмена. «Однако потом с ним надо работать, тренировать — и будет толк. Вот чего нам не хватает», — считает президент.