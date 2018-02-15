«ВКонтакте» стала лидером по количеству объявлений о продаже наркотиков

Российская социальная сеть лидирует по количеству рекламных объявлений о распространении наркотиков, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«На долю «ВКонтакте» приходится 89 процентов запросов по соцсетям, поступивших из Роскомнадзора», — сказал начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Андрей Храпов.

На втором месте находится соцсеть «Одноклассники». На нее приходится около восьми процентов запросов.

Пользователи Facebook, Twitter и ЖЖ меньше всего заинтересованы в сбыте наркотиков.

По информации министерства, в специализированных группах в соцсетях рекрутируют несовершеннолетних в наркокурьеры.