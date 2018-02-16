Пилоты разбившегося Ан-148 перед катастрофой ругались, — источник

Продолжается расследование уголовного дела об авиакатастрофе, произошедшей в Раменском районе самолета Ан-148. Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел СКР уже получили данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке «черных ящиков».

Официально подробности трагедии не сообщаются. Однако источники различных российских СМИ кое-что рассказывают.

Так, в частности, по данным «Ъ», запись, которую пришлось восстанавливать несколько дней из-за сильных повреждений черного ящика, оказалась совсем короткой.

Как отмечается, перед взлетом из аэропорта «Домодедово», пилоты читают контрольную карту, приводя в действие или проверяя работу различных приборов и механизмов.

Но, обращает внимание источник издания, обогрев приемников полного давления (ППД), с которых считывают информацию датчики скорости, почему-то не включают, хотя это действие записано в карте.

Вскоре после взлета пилоты обращают внимание на критически низкие и отличающиеся показания скорости на приборах.

Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов, утверждает собеседник.

Он также считает, что можно сделать вывод из этой записи: экипаж так и не понял, из-за чего возникли искаженные показания скорости на дисплеях, поэтому не могли справиться с этой критической ситуацией.

А тем временем, идет работа и на месте катастрофы. Сотни людей задействованы в поисковой операции. На данный момент найдено примерно 10 тысяч фрагментов тел.

Напомним, днем в воскресенье, 11 февраля, в районе деревни Аргуново (Раменский район) разбился пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний». На борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.