Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 16 февраля

16 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно семь комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в трех видах спорта — горных лыжах, фристайле и конкьобежном спорте.

вид спорта спортсмены время местное время белорусское трансляция горнолыжный спорт женщины, слалом Мария Шканова 10:00 — первая попытка 04:00 13:15 — вторая попытка 07:15 мужчины, супергигант, Юрий Данилочкин 11:00 05:00 лыжные гонки, мужчины, 15 км Михаил Семенов, Юрий Астапенко, Александр Воронов 15:00 09:00 «Беларусь 5», live фристайл, женщины Алла Цупер, Анна Гуськова 20:00 14:00 «Беларусь 5», live конькобежный спорт, женщины, 5000 м Марина Зуева 20:00 14:00 «Беларусь 2», live