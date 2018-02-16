Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 16 февраля
16 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно семь комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в трех видах спорта — горных лыжах, фристайле и конкьобежном спорте.
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вид спорта
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спортсмены
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время местное
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время белорусское
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трансляция
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горнолыжный спорт
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женщины, слалом
Мария Шканова
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10:00 — первая попытка
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04:00
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13:15 — вторая попытка
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07:15
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мужчины, супергигант,
Юрий Данилочкин
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11:00
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05:00
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лыжные гонки, мужчины, 15 км
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Михаил Семенов, Юрий Астапенко, Александр Воронов
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15:00
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09:00
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«Беларусь 5», live
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фристайл, женщины
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Алла Цупер, Анна Гуськова
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20:00
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14:00
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«Беларусь 5», live
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конькобежный спорт, женщины, 5000 м
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Марина Зуева
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20:00
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14:00
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«Беларусь 2», live
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