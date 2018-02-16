У священника, который боролся с педофилами, нашли сотни детских порноснимков

У католического священника из американского штата Айдахо. Который кроме всего прочего был известен тем, что яростно боролся с педофилами, нашли детские фотографии порнографического содержания.

Отца Томаса Фошэя арестовали 9 февраля по наводке Национального центра помощи пропавшим и пережившим эксплуатацию детям. В ходе обыска на электронных носителях у него дома было обнаружено несколько сотен порноснимков детей, в том числе младенцев. Некоторые фото содержали сцены насилия.

Полицейские также обнаружили электронную переписку священника, в которой он признавался в «желании насиловать и убивать детей», пишет lenta.ru.

Прикованному к инвалидному креслу 72-летнему пенсионеру предъявили обвинения по 14 статьям за хранение и распространение детской порнографии и психоактивных веществ, в том числе марихуаны, экстази и ЛСД.

На время слушания дела в суде Фошэя отпустили под залог 250 тысяч долларов. Ему запретили пользоваться интернетом и приближаться к лицам младше 18 лет.

Сторона защиты утверждает, что отец Томас ничего противозаконного не совершал.