Стрелок из Флориды признал свою вину

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Флоридский стрелок Николас Круз, совершивший нападения на школу в американском Паркленде, в результате которого погибли 17 человек, признал свою вину.

Стрелок из Флориды признал свою вину
Фото WPTV

Защита 19-летнего подозреваемого заявила, что массовое убийство было совершено «под воздействием сильного психического расстройства».

В Подмосковье подросток напал с топориком на учительницу, после чего открыл стрельбу по школьникам

Также стало известно, что Федеральное бюро расследований США было предупреждено о Николасе Крузе. В прошлом году он оставил под одним из видео в YouTube комментарий: «Я собираюсь стать профессиональным школьным стрелком».

Кроме этого, учителей также предупреждали о Крузе, которому было запрещено появляться на территории школы с рюкзаком.

Очередной случай стрельбы в американской школе произошел в среду, 14 февраля.

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Тэги: стрельба в школе США Персона: Николас Круз Город: Паркленд

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