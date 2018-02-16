В кампании «За справедливые выборы» заявляют о массовом завышении явки на досрочном голосовании

Наблюдатели и члены участковых комиссий в Гомельской области заявляют о массовом завышении явки проголосовавших на досрочном голосовании.

Как сообщил БелаПАН член бюро Центрального комитета Партии «Справедливый мир» Владимир Секерко, представитель кампании по наблюдению «За справедливые выборы», на махинации с количеством проголосовавших досрочно ему пожаловалась член партии Светлана Разумова. Она является членом комиссии на участке №11 в районном центре.

«Комиссия отметила в протоколах, что во вторник и среду на участке проголосовали 83 и 121 человек соответственно. Светлана удивилась таким цифрам, и в четверг решила проверить списки для голосования. По спискам выходит, что за эти дни проголосовал только 91 человек. Она поделилась своим возмущением с председателем комиссии, но та парировала, что она не наблюдатель, чтобы считать избирателей, а член комиссии, и должна действовать в интересах комиссии», — рассказал Секерко.

По его совету Разумова намерена подать жалобу на действия учкома в окружную комиссию.

Всего в Гомельской области от партии «Справедливый мир» в участковые и окружные комиссии попали десять человек.

«Так если комиссии мухлюют с количеством проголосовавших на тех участках, где есть члены нашей партии, что тогда говорить об участках, где нет ни партийцев, ни независимых наблюдателей? Там можно и по несколько сотен приписать не глядя», — возмущен политик.

О завышении явки говорят и независимые наблюдатели. Так, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Василий Поляков сообщает в «Фейсбуке» о случаях приписок электоральных единиц на округе в Гомеле, где баллотируется член ОГП Николай Новиков.

По данным Полякова, на участке №6 в Советском районе за три дня по подсчетам наблюдателей проголосовали 55 человек, по данным комиссии — 107. На участке №7 Советского района проголосовало по подсчетам наблюдателей 37 человек (1,4%), по данным комиссии — 219 (8,7%). На участке №9 наблюдатели насчитали 99 человек, комиссия отметила в протоколе 186.

Ранее сообщалось, что в Минске зафиксировано расхождение в 14 раз явки избирателей с данными наблюдателей.