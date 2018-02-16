Лось стал причиной смертельного ДТП в Мостовском районе

Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером в четверг, 15 февраля, в Мостовском районе недалеко от деревни Пески.

Фото pixabay.com

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в кювете «Ауди А6», в салоне которого находились люди.

Используя специнструмент, сотрудники Мостовского РОЧС деблокировали 41-летнего водителя и его 14-летнего сына, которых передали в руки медиков — они госпитализированы в реанимацию ЦРБ в тяжелом состоянии.

К сожалению, спасти 18-летнюю дочь водителя не удалось — от полученных травм она скончалась на месте ДТП.

По предварительным данным, авария произошла из-за лося, который неожиданно выбежал на проезжую часть.

Ранее сообщалось, о ДТП в Чаусском районе, где лось спровоцировал серьезную аварию с несколькими пострадавшими. На дорогу выскочил лось, водитель «Нисана» не успел среагировать и врезался в животное. Водитель микроавтобуса «Форд» и его пассажирка вышли, чтобы оказать помощь. Стоящую на проезжей части машину «Нисан» не заметил управлявший «Крайслером», произошло столкновение. За ними двигался «Фиат», который попытался объехать место ДТП и сбил пассажирку на обочине. Еще один «Крайслер» врезался следом. Пассажирка микроавтобуса находится в коме. В результате аварии пострадала также четырехлетняя девочка, ехавшая в последнем «Крайслере». С переломом руки и закрытой черепно-мозговой травмой она госпитализирована.