Лукашенко улетел в Слуцкий район

Сегодня Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Слуцком районе. В планах главы государства посещение двух крупных предприятий региона.

Так, ожидается, что на дрожжевом заводе ему доложат о социально-экономическом развитии Минской области и Слуцкого района, реализации инвестиционного проекта по строительству завода с использованием отечественного сырья.

Также Лукашенко ознакомится с современными технологическими процессами производства дрожжей и выпускаемой на предприятии продукцией.

Следующей точкой визита станет сахарорафинадный комбинат. Здесь речь пойдет о развитии сахарной отрасли в стране и организации производства импортозамещающей сахаросодержащей продукции.

Глава государства ознакомится с модернизацией предприятия, внедрением прогрессивных технологий и продукцией комбината.