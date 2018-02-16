Лукашенко требует увеличить зарплату учителям

Заработная плата педагогов в ближайшие годы должна быть увеличена в два раза. Такое требование Александр Лукашенко высказал сегодня во время рабочей поездки в Слуцкий район.

Фото пресс-службы президента

«По учителям будем разбираться серьезнейшим образом. Надо за будущую пятилетку и оставшееся время заработную плату учителям удваивать. Это не популизм. Учитель у нас сегодня остался главным звеном на селе, в малых городах, районных центрах. И даже в Минске, областных центрах наша опора — учитель», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

По его словам, необходимо также добиться того, чтобы «новоиспеченные педагоги, получив образование, не уходили из школы».

«Я знаю, что тенденция уже обратная пошла. Знаю некоторых лично, которые ушли на хорошую зарплату, а сегодня готовы вернуться обратно в школу на более низкую. Почему? Потому что отпуска приличные, свобода определенная — в школе отработал (считай, до 15—16 часов основная нагрузка) и свободен, не привязан к столу, как бухгалтер, экономист. Но зарплата учителя низкой быть не должна», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко также отметил низкие заработки работников детских садов и младшего медперсонала, хотя, по его словам, «работа у них колоссальная».

«И в культуре, социальном обеспечении... Потихоньку их надо подтягивать выше, и за счет их в текущем году мы должны превзойти одну тысячу рублей заработной платы. Конечно, зарплата будет расти и у высокооплачиваемого, и у среднего звена, но мой контроль — за этим пластом населения, который получает низкую зарплату», — заявил глава государства.

«Поэтому за квартал мы выходим на одну тысячу и чуть больше и дальше понемножку в зависимости от роста экономики начинаем добавлять заработную плату. Где-то сэкономить надо, где-то меньше сжечь, но людям надо дать зарплату. Это и стимулирование внутреннего спроса, зря игнорируем его», — считает Лукашенко.

«Меня радует, что спрос со стороны населения у нас растет, но хотелось бы быстрее. Поэтому людям надо платить нормальную зарплату, но деньги надо заработать — тут вопросов нет», — добавил он.

По последним данным Белстата, средняя зарплата в сфере образования в декабре 2017 года составила 664,5 рубля (реальная зарплата за год выросла на 17,1%), в сфере здравоохранения — 798,1 (+17,7%), культуры — 663,6 (+17,6%), социального обеспечения — 553,3 рубля (+21,5%).