Лукашенко: пощады от меня не ждите!

В ходе сегодняшнего визита в Слуцкий район Александр Лукашенко общался с трудовым коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Его попросили прокомментировать вчерашние кадровые решения — увольнения министров спорта и туризма и лесного хозяйства.

Он рассказал, что в 2017 году предупредил всех министров: если на их предприятиях выявят коррупцию, им придется оставить свой портфель, пишет БЕЛТА.

«Дошло до того, что пришли монашки свечи продать, он [директор минского Дворца спорта] к ним зацепился», — раскрыл подробности Лукашенко, отметив, что после этого случая за ним начали наблюдать. В результате были зафиксированы многочисленные случаи взяточничества.

Глава государства подчеркнул, что не верит в неведение таких вопиющих фактов со стороны главы спортивного ведомства Александра Шамко (Напомним, Лукашенко уже нашел новую работу для бывшего министра).

Также коррупционная схема была выявлена в структуре Минлесхоза (сегодня стало известно, что КГБ провел задержание 12 сотрудников ведомства).

Злоумышленники целый год работали на всей территории Беларуси. «Какой это министр? Что я терпеть должен такого министра? На него уже, откровенно говоря, стыдно было со стороны смотреть. Встает вопрос: ты работал или там был повязан с ними», — сказал Лукашенко.

Он предупредил: «От меня пощады не ждите, никто. Не потому что я кровожадный, а потому что коррупция гробит все».