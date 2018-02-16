Россияне разгромили словенцев в матче на Олимпиаде в Пхёнчхане
После невыразительного старта (проигрыш Словакии — 2:3) на олимпийском хоккейном турнире российская команда сегодня разгромила пошумевшую (победа над США — 3:2) в первом туре сборную Словении.
Поединок завершился со счетом — 8:2 (2:0, 4:1, 2:1).
Победа россиян была достигнута благодаря трем шайбам Кирилла Капризова и двум Ильи Ковальчука. Также в стане россиян отметились Сергей Мозякин, Александр Барабанов, Илья Каблуков.
Голы престижа у словенцев в свой актив записали Ян Муршак и Жига Панце.
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