Россияне разгромили словенцев в матче на Олимпиаде в Пхёнчхане

После невыразительного старта (проигрыш Словакии — 2:3) на олимпийском хоккейном турнире российская команда сегодня разгромила пошумевшую (победа над США — 3:2) в первом туре сборную Словении.

Хет-трик Кирилла Капризова + дубль Ильи Ковальчука + шайбы Сергея Мозякина, Александра Барабанова и Илья Каблукова = . Есть победа над сборной Словении со счетом 8:2. Написали об этом подробнее: https://t.co/FWs91GVi5I pic.twitter.com/DYqLVdq9OW — Хоккей России (@russiahockey) 16 февраля 2018 г.

Поединок завершился со счетом — 8:2 (2:0, 4:1, 2:1).

Победа россиян была достигнута благодаря трем шайбам Кирилла Капризова и двум Ильи Ковальчука. Также в стане россиян отметились Сергей Мозякин, Александр Барабанов, Илья Каблуков.

Голы престижа у словенцев в свой актив записали Ян Муршак и Жига Панце.