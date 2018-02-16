В Беларуси на выходных ожидается мокрый снег

В ближайшие выходные (17-18 февраля) на территории Беларуси ожидаются осадки, сообщили в Гидрометцентре республики.

Так, в субботу погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается преобладание пасмурной погоды и осадки — небольшой снег, мокрый снег. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -2..-7°С, во второй половине дня повысится до -4..+2°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В воскресенье погоду будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Балтийского моря. На большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная днем -5..+1°С.