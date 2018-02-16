В сети появился новый клип «Би-2»

/ Культура
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Сегодня в сети размещен новый клип группы «Би-2», которую основали два белоруса Лева и Шура.

Записанная песня «Ля-ля тополя» стала саундтреком к новому фильму «О чем говорят мужчины. Продолжение».


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Тэги: Би-2 клип

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