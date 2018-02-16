В сети появился новый клип «Би-2» 16.02.2018 / 15:11 / Культура Просмотров: 120 Комментариев: 0 A- A+ Сегодня в сети размещен новый клип группы «Би-2», которую основали два белоруса Лева и Шура. Записанная песня «Ля-ля тополя» стала саундтреком к новому фильму «О чем говорят мужчины. Продолжение». Другие материалы на эту тему: «Би-2» замутили «Квартирник» в минском Дворце Республики На концерте «Би-2» Летний амфитеатр трещал по швам На Каляды. Прэм’ера кліпа на песню Вайцюшкевіча і Някляева «Би-2» представили клип на антивоенную песню «Забрали в армию» «Ленинград» выбрал «клубничку» из Минска. Провокационный клип 18+ Loading... Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Тэги: Би-2 клип
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