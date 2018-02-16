Директор двух турфирм нанесла ущерб в 280 тыс. рублей: в деле 98 потерпевших

В Минске Октябрьским РОСК окончено следствие по многоэпизодному уголовному делу о мошенничестве в сфере туристических услуг.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова, 26-летняя жительница столицы единолично руководила деятельностью по организации туристических поездок от имени ИП «Борздый» и ООО «Калипсо-тур».

При этом с октября 2016 года по июль 2017 года полученными в качестве предоплаты деньгами клиентов распоряжалась по своему усмотрению. Пострадавшим обещала позже возместить вред за сорванные поездки, однако продолжала заключать новые договоры, «заведомо зная о том, что принимаемые на себя обязательства не выполнит».

Когда фактическая деятельность фирмы была полностью остановлена, покупатели путевок стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

В ходе следствия установлено 98 потерпевших. Общий ущерб составил более 280 тыс. рублей.

Действия женщины квалифицированы по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество в особо крупном размере). Она заключена под стражу, на имущество наложен арест.

Согласно полученным данным, женщина являлась частой гостьей игорных заведений.

Материалы уголовного дела прокуратурой направлены в суд для рассмотрения.