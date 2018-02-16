Когда Беларусь получит два последних транша кредита ЕФСР, пока не известно

Точные сроки предоставления Беларуси шестого и седьмого траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) не определены, переговоры по этому вопросу находятся в активной фазе.

По сведениям БелаПАН, Министерство финансов Беларуси должно представить ЕФСР предложения по корректировке ранее утвержденной матрицы, на основании которой совет фонда принимает решение о предоставлении последних траншей кредита. При этом предложения Минфина должны будут еще пройти процедуру согласования внутри Евразийского банка развития, который управляет средствами ЕФСР.

«Впереди еще многоступенчатая процедура согласований тех предложений, которые подготовит Министерство финансов Беларуси. Поэтому говорить о каких-то сроках предоставления траншей пока преждевременно. Решение о выделении траншей принимает совет ЕФСР», — пояснил БелаПАН эксперт в финансовых кругах. Сроки заседания совета пока не определены, добавил он.

Программу о получении кредита на 2 млрд долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития белорусские власти подписали весной 2016 года. Кредит должен быть предоставлен в 2016-2018 годы семью траншами. Беларусь получила пять траншей на общую сумму 1,6 млрд долларов. Для получения оставшихся двух траншей власти должны реализовать комплекс мер в области макроэкономической политики.

16 февраля заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов сообщил журналистам, что шестой транш евразийского кредита в размере 200 млн долларов Беларусь рассчитывает получить в этом месяце.

«Шестой транш мы должны были уже получить, процесс несколько затянулся. Мы рассчитывали на январь, но может получиться сделать это в феврале», — сказал он.

При этом замминистра признал, что белорусская сторона выполнила не все условия ЕФСР. В частности, по его словам, не был принят в установленные сроки документ по оценке регулирующего воздействия нормативных актов на бизнес. В связи с невыполнением условий кредитной программы матрицу, на основании которой Беларуси выделяются деньги, планируется скорректировать, добавил Селиверстов.