Глава Минприроды потребовал в 2018 году разобраться с борщевиком Сосновского

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Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык потребовал в 2018 году навести порядок на земле, в частности в работе по борьбе с борщевиком Сосновского. Такое поручение он дал 16 февраля в ходе итоговой коллегии Минприроды.

Глава Минприроды потребовал в 2018 году разобраться с борщевиком Сосновского

Фото pixabay.com

По его словам, работа по регулированию распространения на территории Беларуси этого растения должна быть организована на совершенно ином уровне.

«А то сделали из этого растения монстра — все с ним борются и побороть не могут. Смешно уже», — сказал министр.

Худык отметил: «Если соответствующие службы реально будут делать то, что рассказывают, я убежден, что через год-два мы его искореним. И такие примеры сегодня в республике есть. Там, где есть хозяева, контрольные органы, эта работа проведена».

По словам заместителя министра Александра Корбута, в 2017 году отмечены территории, где сложилась угрожающая ситуация с разрастанием борщевика. Это 23 района и два города — Минск и Могилев. Также до сих пор нет слаженной схемы по уничтожению борщевика в Витебской и Минской областях.

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Общая площадь произрастания борщевика Сосновского на территории Беларуси составляет 2.924 гектара, отметил замминистра. Больше всего растение распространено в Витебской области — 2.125 гектаров.

Корбут сообщил, что, согласно отчетным данным по регулированию распространения растения в 2017 году, мероприятия по его уничтожению выполнены в полном объеме. Вместе с тем детальный анализ мероприятий показывает, что в отдельных областях работы были выполнены не на всей площади произрастания растения и с нарушением сроков и технологии их проведения.

Борщевик Сосновского был завезен и культивирован на территории Беларуси в конце 40-х годов ХХ века как высокоурожайное кормовое растение. Однако оказалось, что растение легко дичает, постепенно засевая берега водоемов, пустыри, обочины дорог, необрабатываемые участки полей. В городской черте борщевик поселяется в рекреационных зонах, парках, скверах. Все части растения содержат фурокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Соприкосновение со стеблями, листьями, цветками растения приводит к сильным ожогам и долго не заживающим язвам.


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Тэги: борщевик Сосновского Персона: Андрей Худык Александр Корбут

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