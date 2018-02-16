Лукашенко: самая интересная и комфортная жизнь — в агрогородках и в небольших городах

Александр Лукашенко видит будущее небольших населенных пунктов в создании перерабатывающих предприятий. Об этом он заявил 16 февраля во время встречи с работниками Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Как сообщает пресс-служба президента, люди поинтересовались перспективами развития деревень и тем, что еще нужно предпринять, чтобы молодежь не уезжала в города. На это Лукашенко ответил, что длинный рубль в городе — тема устаревшая, поскольку конкуренция на городском рынке труда стала очень большой. «Не надо думать, что в городе легко», — сказал он.

По словам Лукашенко, самая интересная и комфортная жизнь все-таки в агрогородках и в небольших городах. Он заверил, что с учетом принимаемых государством усилий жизнь в сельской местности будет становиться все более привлекательной и комфортной, пишет БелаПАН.

«Мы предоставили льготы тем, кто открывает свое производство в небольших городках, деревнях. Они практически налогов не платят», — сказал Лукашенко. Соответственно в стране появляется все больше небольших производств, добавил он.

«Вот это тот путь, когда мы на местах в небольших населенных пунктах, районных центрах будем создавать современные перерабатывающие, промышленные предприятия», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, создано немало, но еще больше будет сделано в данном направлении. К примеру, ряд слуцких предприятий модернизированы и производят высококонкурентную продукцию.

«Сама обстановка и возможность получить хорошую работу будут способствовать приземлению людей на месте», — считает Лукашенко. Если будет хорошая зарплата, жилье, то это станет главным аргументом для людей при решении оставаться им жить на месте или же уезжать в большой город, сказал он.