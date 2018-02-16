Белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 7-е место на дистанции 5000 м

Седьмое время показала белорусская конькобежка Марина Зуева на олимпийской дистанции 5000 м. Соревнования прошли 16 февраля.

25-летняя Зуева бежала в первой паре с голландкой Аннук ван дер Вейден, которая в итоге стала четвертой.

Олимпийской чемпионкой стала голландка Эсме Виссер, второе место заняла Мартина Сабликова из Чехии, третьей стала россиянка Наталья Воронина.

Чемпионке Марина Зуева проиграла 14,18 секунды. Для белоруски это была уже третья дисциплина на Играх в Пхенчхане. На 1500 м она была дисквалифицирована за нарушение правил, а на 3000 м заняла 11-е место. 24 февраля Зуева примет участие в масс-старте.