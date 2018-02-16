У инвалида из Минска украли 17 тысяч долларов

Пожилая женщина вызвалась присмотреть за 37-летним инвалидом и обокрала его, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Милиция задержала 57-летнюю минчанку за кражу 17 тысяч долларов из квартиры по улице Воронянского. На нее завели уголовное дело.

Женщина подменяла свою коллегу и присматривала за инвалидом с 30 января 2017 года по 7 февраля 2018 года. В один из дней, когда его матери не было дома, она похитила деньги и передала их на хранение знакомой.