Белорусские пограничники упустили крупнейшую контрабанду сигарет — 125 тысяч пачек

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Гражданин России провез через белорусскую границу 125 тысяч пачек сигарет. Нелегальный товар нашли с польской стороны, в пункте пропуска Bobrowniki, сообщает Kas.gov.pl.

Контрабанду спрятали в российской фуре, которая по документам провозила синтетическую смолу в 1 560 металлических банках. Благодаря рентгену пограничники увидели, что вместо смолы в них находились сигареты с белорусскими акцизами. 

Директор налоговой администрации Белостока Войцех Орловский сказал, что погарничники не часто встречаются с такими методами контрабанды сигарет из-за дороговизны подготовки и логистики таких грузов. 

Водителя задержали, ему грозит до 10 лет тюрьмы.


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Тэги: погарничники контрабанда сигарет

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