Олимпиада-2018. Результаты хоккейных матчей за 16 февраля

Четыре матча состоялись 16 февраля на олимпийском хоккейном турнире в южнокорейском Пхенчхане.

В группе В сборная США обыграла команду Словакии — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). В составе словацкой сборной играет два бывших минских динамовца — Ладислав Надь и Томаш Суровы, последний в матче с американцами отличился голевой передачей. В составе сборной США также есть хоккеист, игравший в Минске — защитник Райан Гундерсон.

В другом матче группы Россия разгромила Словению — 8:2 (2:0, 4:1, 2:1). Хет-трик сделал Кирилл Капризов, дублем отметился Илья Ковальчук.

Положение в группе В: США — 4 очка (разница шайб — 4-4), Словакия — 3 (4-4), Россия — 3 (10-5), Словения — 2 (5-10).

В группе С Финляндия обыграла Норвегию — 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). Две шайбы записал на свой счет форвард «Йокерита» Эли Толванен, у норвежцев ворота весь матч защищал Ларс Хауген — бывший голкипер минского «Динамо».

В другом матче дня Швеция с минимальным счетом победила Германию — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Ворота шведов защищал голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот, а в нападении играл экс-«зубр» Фредрик Петтерссон.

Положение в группе С: Финляндия — 6 (10:3), Швеция — 6 (5-0), Германия — 0 (2-6), Норвегия — 0 (1-9).

17 февраля состоятся матчи Канада — Чехия (06:10 по белорусскому времени, прямая трансляция на «Беларусь 5»), Южная Корея — Швейцария (10:40), Россия — США (15:10, «Беларусь 5») и Словения — Словакия (15:10).