В Беларуси уволили тренеров теннисных сборных
Руководство Белорусской теннисной федерации уволило капитана женской сборной Эдуарда Дуброва — лучшего тренера страны 2017 года — и капитана мужской команды Владимира Волчкова.
Специалистам не простили поражения от Германии 2:3 в Кубке Федерации и от Австрии 0:5 в Кубке Дэвиса.
Именно при этих тренерах команды достигли самых высоких результатов за последние годы. Дубров впервые вывел сборную в финал Кубка Федерации, а Волчков — в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.
Это решение озвучили на расширенном заседании теннисной федерации во главе с Сергеем Тетериным. Вчера выступление белорусских теннисисток раскритиковал Лукашенко.
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