От 30 долларов. Директор минской фирмы искал девочек для проституции

В 2017 году в Беларуси установлено 439 потерпевших от педофилии и 247 подозреваемых. Об этом сообщил Виталий Кульбицкий из криминальной милиции МВД.

Он привел один из примеров. Мужчина, занимавший пост исполнительного директора одной из минских фирм, в 2015-2016 годах подыскивал девочек от 13 до 18 лет в интернете и предлагал заниматься проституцией, обещая гонорар от 30 до 100 долларов. Откликнулись 38 девочек, большинство из них из неполных семей.

За последние 5 лет количество выявленных фактов педофилии увеличилось в 15 раз. Чаще всего — в 80% случаев — преступниками становятся знакомые или родственники жертвы.

«Во всем мире наблюдается устойчивый рост преступлений на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних, а также преступлений, связанных с изготовлением и распространением детской порнографии. Не обошло это явление и нас. Увеличение числа преступлений связано также с улучшением выявляемости», — сказал Кульбицкий.

Это стало возможным после того, как органы правопорядка в 2013 году получили право возбуждать уголовные дела против педофилов без заявления пострадавшего или его законного представителя.