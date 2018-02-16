Поэтический фестиваль «Вершы на асфальце» открылся в Минске

16 февраля в минской галерее TUT.by начинается VIІ международный поэтический фестиваль «Вершы на асфальце» памяти Михася Стрельцова. В литературном форуме участвуют поэты, переводчики и музыканты из Беларуси, Норвегии, Польши, России, Украины и Швеции.

Фестиваль откроется вручением премии имени Стрельцова, а также презентацией книги его произведений «Я зноўку тут», которую составил поэт, прозаик и переводчик Виктор Шнип.

Затем пройдет чествование лауреатов премии «Золотой апостроф» журнала «Дзеяслоў». Бард Кася Камоцкая выступит с концертной программой, посвященной памяти дизайнера, графика, поэта и исследователя белорусской культуры Михаила Анемподистова, скончавшегося 24 января на 54-м году жизни.

Первый фестивальный день завершится международными чтениями, в которых примут участие Владимир Орлов (Беларусь), Лилия Газизова (Татарстан, Россия), Сергей Жадан (Украина), Вальжина Морт (Беларусь — США), Стайнар Опстад и Афина Фаррохзад (Швеция), Андрей Степанюк (Польша) и Сергей Прилуцкий (Украина — Беларусь).

17 февраля фестиваль переместится в столичный кафе-клуб «Грай». Второй день форума начнется с круглого стола «Пропущенные страницы: поэзия 1920-х — начала 1930-х годов», а также презентации сборников Алеся Дударя и Юлия Тавбина и книги «Бліскавіцы: анталогія беларускай жаночай паэзіі міжваеннага перыяду».

Гостей фестиваля также ждут презентации новых книг из серий «Кнігарня пісьменніка», «Пункт адліку», «Бібліятэка «Дзеяслова»; перевода на белорусский язык книги поэта-нобелиата Тумаса Транстремера «Пад вольным небам»; битва переводчиков и ночь поэзии и музыки, сообщает БелаПАН.

Фестиваль организован Союзом белорусских писателей и Белорусским ПЕН-центром при поддержке общественной культурной кампании «Будзьма беларусамі!», посольства Швеции в Беларуси и Шведского союза писателей.