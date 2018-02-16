В Беларуси ежегодно похищается электроэнергии на миллионы долларов

36,7 млн рублей составил ущерб от хищения электроэнергии в 2017 году. Объем выявленной похищенной электроэнергии составил 151 млн киловатт.

«Показатели выявления похищенной энергии достаточно высокие, и сумма ущерба — существенная величина. Она находится в трендах предыдущих лет и даже с небольшим приростом», — сообщил 16 февраля на пресс-конференции заместитель генерального директора «Белэнерго» Сергей Шебеко.

По его словам, по фактам хищения следуют достаточно жесткие наказания, которые сильно отражаются на семейном бюджете. Штрафы могут составлять несколько тысяч рублей.

Уровень оплаты электроэнергии за 2017 год вырос с 95,6% до 99,2%.

Основными должниками являются сельхозорганизации коммунальной формы собственности и организации ЖКХ.

«Население — самый надежный наш плательщик. Мы умеем и знаем, как с ним работать, где нужно подсказать в рамках нашего контроля. Уровень оплаты населением — практически 100%», — отметил Шебеко, сообщает БелаПАН.