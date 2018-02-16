Лукашенко наградил Анну Гуськову орденом Отечества III степени

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Белорусская фристайлистка Анна Гуськова, ставшая олимпийским чемпионов на проходящих в южнокорейском Пхенчхане зимних Играх, награждена орденом Отечества III степени. Ей также присвоено звание заслуженного мастера спорта.


Анна Гуськова принесла Беларуси золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане

Такое решение принял глава государства Александр Лукашенко.

«Защищая спортивную честь страны, ты подарила белорусам настоящий праздник. Сегодня все с замиранием сердца следили за ярким, самоотверженным выступлением, которое принесло нам первое, такое долгожданное золото Олимпиады в Пхенчхане», — говорится в президентском поздравлении.

Лукашенко выразил благодарность тренерскому коллективу национальной команды по фристайлу и пожелал новых побед белорусским олимпийцам.

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 фристайл Персона: Анна Гуськова Александр Лукашенко

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