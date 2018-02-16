Лукашенко наградил Анну Гуськову орденом Отечества III степени

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова, ставшая олимпийским чемпионов на проходящих в южнокорейском Пхенчхане зимних Играх, награждена орденом Отечества III степени. Ей также присвоено звание заслуженного мастера спорта.

Такое решение принял глава государства Александр Лукашенко.

«Защищая спортивную честь страны, ты подарила белорусам настоящий праздник. Сегодня все с замиранием сердца следили за ярким, самоотверженным выступлением, которое принесло нам первое, такое долгожданное золото Олимпиады в Пхенчхане», — говорится в президентском поздравлении.

Лукашенко выразил благодарность тренерскому коллективу национальной команды по фристайлу и пожелал новых побед белорусским олимпийцам.