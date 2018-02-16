Сбитого под Гродно на дороге зубра отправили на колбасу

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Зубра, который был сбит автомобилем на автодороге возле деревни Стриевка Гродненского района, отправили на мясокомбинат.

«Уже давно его на колбасу переработали… У зубра был сломан позвоночник и перебиты задние ноги, но даже если бы повреждения были более легкими, у нас нет возможности транспортировать быка в тонну весом. Да где его потом держать? Мы даже усыпить его не имеем права», — рассказал Гродненскому Зелёному порталу главный охотовед СПК «Озёры» Александр Сасимович.

В СПК «Озёры» зубров разводят с 1999 года, животные находятся на вольном выпасе, и в хозяйстве это был первый случай столкновения зубра с автомобилем.

14 февраля между деревнями Стриевка и Табала, где был сбит зубр, появились предупреждающие знаки о диких животных.

 


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Тэги: зубр Персона: Александр Сасимович Город: Гродно

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