Сбитого под Гродно на дороге зубра отправили на колбасу

Зубра, который был сбит автомобилем на автодороге возле деревни Стриевка Гродненского района, отправили на мясокомбинат.

«Уже давно его на колбасу переработали… У зубра был сломан позвоночник и перебиты задние ноги, но даже если бы повреждения были более легкими, у нас нет возможности транспортировать быка в тонну весом. Да где его потом держать? Мы даже усыпить его не имеем права», — рассказал Гродненскому Зелёному порталу главный охотовед СПК «Озёры» Александр Сасимович.

В СПК «Озёры» зубров разводят с 1999 года, животные находятся на вольном выпасе, и в хозяйстве это был первый случай столкновения зубра с автомобилем.

14 февраля между деревнями Стриевка и Табала, где был сбит зубр, появились предупреждающие знаки о диких животных.