Немцы сорвали встречу «нормандской четверки» по Украине

Встреча высокопоставленных представителей в рамках Мюнхенской конференции по безопасности не состоялась из-за опоздания немецкой делегации, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

Шкода, що німецька делегація не встигає повернутися до Мюнхена до 18.00, коли була запланована Норманді. Домовлятимемося про новий час. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 февраля 2018 г.

«Жаль, что немецкая делегация не успевает вернуться в Мюнхен до 18.00, когда была запланирована Норманди. Договариваемся о новом времени», — написал политик в своем Twitter.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер анонсировал встречу «нормандской четверки» во время конференции. Обсуждение ситуации на Донбассе пройдет на уровне глав МИД. Францию на встрече будет представлять политический директор внешнеполитического ведомства.

«Нормандская четверка» — это группа высокопоставленных представителей Украины, России, Германии и Франции. Она решает как стабилизировать ситуацию на Донбассе и выполнить Минские соглашения. Одна из ее встреч на уровне глав государств прошла в Минске в 2015 году.