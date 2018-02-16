Промышленное производство в Беларуси выросло за месяц почти на 10 процентов

В январе 2018 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 8,7 млрд рублей и это на 9,7% больше, чем год назад.

В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь 2018 года увеличился, сообщает БелаПАН.

Наибольший прирост наблюдался в производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 29,7%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки — на 28,7%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации — на 15,8%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов — на 13,5%, химических продуктов — на 12%.

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство снизилось на 1,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 1,7%.