Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 17 февраля
17 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно девять комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в четырех дисциплинах — биатлоне, лыжных гонках, фристайле и горных лыжах.
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вид спорта
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спортсмены
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время местное
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время белорусское
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трансляция
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горнолыжный спорт,
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Мария Шканова
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11:00
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05:00
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«Беларусь 5», 08:30
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лыжные гонки, женщины, эстафета 4х5 км
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Валентина Каминская, Анастасия Кириллова, Полина Сероносова, Юлия Тихонова
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18:30
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12:30
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«Беларусь 5», live
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фристайл, мужчины
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Станислав Гладченко, Максим Густик, Антон Кушнир
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20:00
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14:00
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«Беларусь 5», live
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биатлон, женщины,
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Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко
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20:15
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14:15
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«Беларусь 2», live
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