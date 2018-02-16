Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 17 февраля

17 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно девять комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в четырех дисциплинах — биатлоне, лыжных гонках, фристайле и горных лыжах.

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женщины, супергигант Мария Шканова 11:00 05:00 «Беларусь 5», 08:30 лыжные гонки, женщины, эстафета 4х5 км Валентина Каминская, Анастасия Кириллова, Полина Сероносова, Юлия Тихонова 18:30 12:30 «Беларусь 5», live фристайл, мужчины Станислав Гладченко, Максим Густик, Антон Кушнир 20:00 14:00 «Беларусь 5», live биатлон, женщины,

масс-старт Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко 20:15 14:15 «Беларусь 2», live