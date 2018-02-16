Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 17 февраля

/ Спорт
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17 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно девять комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в четырех дисциплинах — биатлоне, лыжных гонках, фристайле и горных лыжах.

вид спорта

спортсмены

время местное

время белорусское

трансляция

горнолыжный спорт,
женщины, супергигант

Мария Шканова

11:00

05:00

«Беларусь 5», 08:30

лыжные гонки, женщины, эстафета 4х5 км

Валентина Каминская, Анастасия Кириллова, Полина Сероносова, Юлия Тихонова

18:30

12:30

«Беларусь 5», live

фристайл, мужчины

Станислав Гладченко, Максим Густик, Антон Кушнир

20:00

14:00

«Беларусь 5», live

биатлон, женщины,
масс-старт

Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко

20:15

14:15

«Беларусь 2», live

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 Персона: Станислав Гладченко Максим Густик Дарья Домрачева Валентина Каминская Анастасия Кириллова Ирина Кривко Антон Кушнир Полина Сероносова Надежда Скардино Юлия Тихонова Мария Шканова Город: Пхенчхан

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