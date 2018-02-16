Чистая прибыль Coca-Cola упала за год в пять раз

The Coca-Cola Company отчиталась о падении чистой прибыли на 80% по сравнению с 2016 годом — до 1,3 млрд долларов.

В 2016 году чистая прибыль составила 6,53 млрд долларов, а в 2015 году — 7,36 млрд.

Чистая выручка за 2017 год сократилась на 15% по сравнению с 2016 годом и на 20% — за четвертый квартал 2017 года.

Снижение выручки и прибыли объясняется в отчете структурными изменениями, в частности тем, что компания отказывается от контроля за предприятиями по производству тары.

Руководитель The Coca-Cola Company Джеймс Квинси заявил, что «доволен достижениями и результатами 2017 года».