В США выдвинули обвинения против россиян из-за вмешательства в выборы

Американское министерство юстиции выдвинуло обвинения тринадцати гражданам России и трем компаниям из этой страны. Их обвиняют во вмешательстве в президентские выборы.

Среди обвиняемых россиян — близкий Путину бизнесмен Евгений Пригожин. Его связывают с т.н. фабрикой троллей, сотрудники которой пишут платные пропагандистские комментарии.

Также в списке Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

Двум фигурантам списка предъявили обвинение в банковском мошенничестве. Четверым — в несанкционированном использовании личных данных других людей.

Вашингтон много раз обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы. Кремль свою причастность отвергает.