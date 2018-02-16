В США выдвинули обвинения против россиян из-за вмешательства в выборы

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Американское министерство юстиции выдвинуло обвинения тринадцати гражданам России и трем компаниям из этой страны. Их обвиняют во вмешательстве в президентские выборы.

Среди обвиняемых россиян — близкий Путину бизнесмен Евгений Пригожин. Его связывают с т.н. фабрикой троллей, сотрудники которой пишут платные пропагандистские комментарии.

Также в списке Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

Двум фигурантам списка предъявили обвинение в банковском мошенничестве. Четверым — в несанкционированном использовании личных данных других людей.

Вашингтон много раз обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы. Кремль свою причастность отвергает.


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Тэги: Россия-США президентские выборы в США Персона: Евгений Пригожин

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  • Итого 13 россиян обрушили демократию в распронаидемократичнейших Штатах. Как теперь дальше жить-то, во что верить? А ведь я тоже верил в Трампа, когда все оппы камлали за Клинтониху... И меня?! Нет?!?! В списках!?!?!?