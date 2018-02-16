Казахи привлекли пятерых голливудских звезд для туристического ролика

Американские актеры Кэри Тагава, Майкл Мэдсен, Бай Лин, Марк Дакаскос и Эрик Робертс снимутся в туристическом видео о Восточном Казахстане.

Сейчас они находятся в Оскемене — центре Восточно-Казахстанской области, сообщает Nur.kz. Это бывший Усть-Каменогорск, в городе до сих пор больше русских, чем казахов.

«Алоха из Казахстана. Я бывал здесь много раз ранее и люблю эту страну и народ, но это мой первый раз в Оскемене, и я хочу прыгать», — написал в своем Instagram Дакаскос.

Продюсер Арман Асенов, который сопровождает гостей, сказал, что сложно достучаться до иностранцев, хваля себя самим, поэтому и решили привлечь популярных звезд, к мнению которых прислушиваются массы.