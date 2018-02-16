Азаренко снова не может участвовать в турнирах из-за суда

Теннисистка Виктория Азаренко пропустит ближайшие турниры, потому что отец ее ребенка Билли Маккига опротестовал решение суда об опеке в пользу белоруски. Она будет вынуждена находиться в Лос-Анджелесе и ждать рассмотрения его апелляции.

Об этом в беседе с корреспондентом Pressball.by рассказал глава Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин.

Ранее суд Калифорнии вынес решение в деле об опеке над мальчиком Лео в пользу матери. У отца было три недели, чтобы обжаловать решение и он в этот срок вложился. Теперь предстоит рассмотрение его апелляции.

До тех пор, пока суд не вынес решение в пользу Азаренко, ей запрещалось покидать пределы Лос-Анджелеса с сыном, из-за чего она пропустила почти половину минувшего сезона. На время рассмотрения апелляции запрет продолжает действовать. Из-за судебных тяжб белоруска не выходит на корт с июня 2017 года.