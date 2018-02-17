Николай Козеко о четвертом месте Аллы Цупер: ошибаются и именитые спортсменки

Не хватило амплитуды полета. Так объяснил главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко ошибку Аллы Цупер при приземлении, в результате чего олимпийская чемпионка Сочи заняла только четвертое место.

«Ошибаются и именитые спортсменки», — отметил Николай Козеко.

Сама Алла Цупер в комментарии пресс-службе НОК Беларуси сказала, что ей, безусловно, хотелось стоять на пьедестале.

«Но, к сожалению, получилось так, как получилось. Я приложила максимум усилий, дошла до суперфинала, сделала все возможное. Но бывает иногда такое, что погода нам мешает, и мне подул встречный ветер. Именно из-за этого мне не хватило скорости, поэтому и было такое приземление», — рассказала спортсменка.

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