По данным ЦИК, досрочно уже проголосовало 27,03%

За четыре дня досрочного голосования на выборах депутатов местных советов 28-го созыва (13-16 февраля) проголосовало 27,03% от общего количества избирателей. Такие данные приводит Центризбирком.

В первый день досрочного голосования свою волю изъявили 4,44% избирателей, за два — 11,06%, три — 18,73%.

По данным ЦИК, за четыре дня в Брестской области проголосовало 24,18% избирателей, в Витебской — 28,79%, Гомельской — 28,06%, Гродненской — 25,29%, Минской — 26,84%, Могилевской — 27,94%, в Минске — 27,76%.

На предыдущих местных выборах, которые состоялись в марте 2014 года, за четыре дня досрочно проголосовало 24,92% избирателей.

Досрочное голосование завершается сегодня, 17 февраля. Основной день голосования на местных выборах — 18 февраля.

Для признания местных выборов действительными порог явки избирателей не установлен. Выборы будут признаны при любом количестве проголосовавших, напоминает БелаПАН.