Наблюдатели и активисты заявляют о новых фактах использования «каруселей» на местных выборах

Независимые наблюдатели и представители демократических организаций заявляют о новых фактах использования «каруселей» на местных выборах, когда один человек может проголосовать на нескольких участках.

Видео: ОГП-ТВ

Кампания «Правозащитники за свободные выборы» заявляет о многочисленных нарушениях во время досрочного голосования, в частности, о фактах принуждения к участию в голосовании, а также использовании избирательных «каруселей». «Случаи принуждения к участию в досрочном голосовании отмечены в самых разных уголках Беларуси. В основном это касается студентов университетов и колледжей», — говорится в сообщении кампании по итогам трех дней наблюдения.

С проходящими местными выборами, отмечают правозащитники, «вернулись и уже многими позабытые избирательные «карусели». Так, наблюдательница Валентина Святская на участке № 28 Тракторозаводского избирательного округа № 57 Минска «обратила внимание на нескольких мужчин, в которых узнала тех, кто приходил голосовать днем ранее. Наблюдательница потребовала, чтобы они покинули помещение для голосования. Один из них ушел, так и не получив во второй раз бюллетень для голосования».

Активист общественного движения «Дзея» Денис Кравчук решил притвориться «карусельщиком» и проголосовать несколько раз на участках округа, к которому он не принадлежит. У него получилось это сделать три раза. «О существовании «избирательных каруселей» известно давно, но впервые удалось получить доказательства и в деталях раскрыть схему фальсификаций, которые каждые выборы организовывает власть», — говорится в сообщении организации.

Как сообщалось ранее, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько 14 февраля заметил на одном из избирательных участков округа в Центральном районе Минска, по которому баллотируется заместитель председателя ОГП Николай Козлов, группу из семи женщин, которых организованно привезли микроавтобусом к гимназии № 34. Увидев, что Лебедько снимает их на телефон, женщины начали отворачиваться от камеры и расходиться. «Семь женщин организовано проголосовали в гимназии № 34 и ждали, когда их подхватит бусик... Некоторые ретировались бегом», — написал он на своей странице в «Фейсбуке».

По данным Центризбиркома, за четыре дня, 13—16 февраля, досрочного голосования на выборах депутатов местных советов 28-го созыва проголосовало 27,03% от общего количества белорусских избирателей.