Активист Денис Кравчук проверил, дадут ли ему бюллетень по знаку 000-179

Политический активист Денис Кравчук провел эксперимент, дадут ли ему проголосовать на участках в Минске, где он не прописан, то есть не имеет права участвовать в голосовании.

Как сообщает сайт ucpb.org, он нарисовал в своем паспорте под печатью о прописке соответствующий знак (информация о котором появилась в сети) и проверил, действительно ли это сработает. Сработало!

Итак, Денис Кравчук пришел 16 февраля на избирательные участки в школах № 185 и № 201 и без проблем получил бюллетени.

Корреспондент сайта ucpb.org позвонил активисту и задал ему несколько вопросов.

— Денис, почему вы это сделали?

— Меня возмущает то, что происходит. Я смотрел видео Николая Козлова, который вместе с Анатолием Лебедько поймал «карусельщиков». Стало интересно, как именно «карусельщики» узнают друг друга, как это устроено. И я решил проверить.

— Вы вошли, показали паспорт с пометкой 000-179 — и вам сразу дали бюллетень?

— Да. Под роспись.

— То есть вас внесли в дополнительный список?

— Нет. Меня попросили расписаться в списке в графе, где стояла пометка — типа точки — напротив фамилии другого человека.

— Что вы бросили в ящик для голосования?

— Я бросил вот эти листки, которые вы видите на видео: «СТОП ФАЛЬСИФИКАЦИИ». Я уверен, что общество должно не уйти из темы выборов, а наоборот — усилить контроль и давление на власть.