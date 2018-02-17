Активист Денис Кравчук проверил, дадут ли ему бюллетень по знаку 000-179
Политический активист Денис Кравчук провел эксперимент, дадут ли ему проголосовать на участках в Минске, где он не прописан, то есть не имеет права участвовать в голосовании.
Как сообщает сайт ucpb.org, он нарисовал в своем паспорте под печатью о прописке соответствующий знак (информация о котором появилась в сети) и проверил, действительно ли это сработает. Сработало!
Итак, Денис Кравчук пришел 16 февраля на избирательные участки в школах № 185 и № 201 и без проблем получил бюллетени.
Корреспондент сайта ucpb.org позвонил активисту и задал ему несколько вопросов.
— Денис, почему вы это сделали?
— Меня возмущает то, что происходит. Я смотрел видео Николая Козлова, который вместе с Анатолием Лебедько поймал «карусельщиков». Стало интересно, как именно «карусельщики» узнают друг друга, как это устроено. И я решил проверить.
— Вы вошли, показали паспорт с пометкой 000-179 — и вам сразу дали бюллетень?
— Да. Под роспись.
— То есть вас внесли в дополнительный список?
— Нет. Меня попросили расписаться в списке в графе, где стояла пометка — типа точки — напротив фамилии другого человека.
— Что вы бросили в ящик для голосования?
— Я бросил вот эти листки, которые вы видите на видео: «СТОП ФАЛЬСИФИКАЦИИ». Я уверен, что общество должно не уйти из темы выборов, а наоборот — усилить контроль и давление на власть.
Обсудим?