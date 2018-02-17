Китай начал поставки в Беларусь плодоовощной продукции
КНР начала экспорт плодоовощной продукции в Беларусь и Россию — поставки осуществляются по железной дороге.
Как сообщает rosbalt.ru со ссылкой на «Синьхуа», 16 февраля открылся торговый маршрут между Линьи и Минском.
«Раньше мы не имели возможности осуществлять экспорт своей продукции в РФ. Транспортировка яблок в Россию и Беларусь по морю занимала слишком много времени и существенно увеличивала логистические расходы. После открытия железнодорожного маршрута мы надеемся выйти на высокий уровень поставок», — приводит ТАСС комментарий китайской фермерской фирмы.
Как отмечается, в Беларусь и РФ поступила первая партия овощей и фруктов: 26 тонн чеснока и столько же — яблок.
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