Китай начал поставки в Беларусь плодоовощной продукции

/ Экономика
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КНР начала экспорт плодоовощной продукции в Беларусь и Россию — поставки осуществляются по железной дороге.

Фото: kapital.kz

Как сообщает rosbalt.ru со ссылкой на «Синьхуа», 16 февраля открылся торговый маршрут между Линьи и Минском.

«Раньше мы не имели возможности осуществлять экспорт своей продукции в РФ. Транспортировка яблок в Россию и Беларусь по морю занимала слишком много времени и существенно увеличивала логистические расходы. После открытия железнодорожного маршрута мы надеемся выйти на высокий уровень поставок», — приводит ТАСС комментарий китайской фермерской фирмы.

Как отмечается, в Беларусь и РФ поступила первая партия овощей и фруктов: 26 тонн чеснока и столько же — яблок.


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Тэги: Китай-Беларусь экспорт плодоовощной продукции Город: Линьи Минск

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  • Что-то в этой жизни не так ...Мы же собирались на китайский рынок наши продукты поставлять .
  • Это для того чтобы смешать с польскими и отправить в Россию