Наблюдатели «Права выбора» призывают участковые комиссии провести открытый подсчет голосов

Кампания наблюдения «Право выбора» призывает председателей участковых избирательных комиссий провести открытый и гласный подсчет голосов на местных выборах, основной день голосования на которых состоится 18 февраля.

По информации БелаПАН, 16 февраля кампания наблюдала за ходом голосования на 151 избирательном участке, в нем участвовало 302 наблюдателя, которые подготовили и подали 31 жалобу о нарушениях. За четыре дня представители кампании подали 120 жалоб, сообщает ее пресс-служба.

В четвертый день досрочного голосования выборы наблюдателям «запомнились уже ставшими для всех обыденностью избирательными «каруселями» и вызовами милиции на избирательные участки».

Например, в Могилеве межпартийный координатор Олег Аксенов сообщает о присутствии на двух участках сотрудницы из исполкома, которая «демонстративно» призывала председателей избирательных комиссий не обращать внимания на работу независимых наблюдателей и не принимать от них жалоб.

В Минске на одном из избирательного участка Кунцевщинского избирательного округа наблюдатели зафиксировали случай, когда избиратель проголосовал, не имея регистрации на этом участке.

Как заявляют наблюдатели, остаются «традиционными случаи» с ненадлежащим хранением ящиков для голосования, а также непредоставлением информации наблюдателям членами участковых комиссий. В некоторых случаях члены комиссий запрещают наблюдателям сделать копию протокола с помощью мобильных телефонов.

Национальный координатор кампании «Право выбора» Александр Силков считает, что властям еще не поздно повернуться лицом к народу, особенно во время подсчета голосов. «Власть начала нервно реагировать на наших наблюдателей, которые требуют соблюдения действующего законодательства. Мы знаем, что на членов избирательных комиссий оказывается давление из исполкомов и навязываются схемы с «карусельщиками», искусственным завышением явки и провокаций в отношении наблюдателей. Мы призываем председателей участковых избирательных комиссий соблюдать избирательное законодательство и провести открытый и гласный подсчет голосов», — сказал он.

В кампанию наблюдения входят восемь демократических общественных и политических организаций: Объединенная гражданская партия, Белорусская партия «Зеленые», Партия БНФ, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), движение «За Свободу», оргкомитеты по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и Партии свободы и прогресса, профсоюз РЭП.