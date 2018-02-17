Видеофакт. В Мексике вертолет с главой МВД упал на автомобиль
Пилот потерял контроль над аппаратом на высоте 30 метров, сообщает rusdialog.ru.
В результате вертолет перед посадкой упал на автомобиль. В момент инцидента на борту находился Альфонсо Наваррете, глава МВД Мексики. Также с ним летел губернатор штата Оахака Алехандро Мурат. Чиновникам каким-то образом удалось уцелеть и избежать травм. Некоторые находившиеся в вертолете люди пострадали.
Еще два человека на земле погибли в результате жесткого приземления вертолета. Подробности инцидента уточняются. Накануне в Мексике произошло землетрясение. Чиновники летели в пострадавшие от катастрофы районы.
El helicóptero de Navarrete Prida se desplomó en su camino a #PinotepaNacional; el accidente dejó 2 muertos https://t.co/SMDCW6dGZO pic.twitter.com/q9GExRS2h9
— Milenio.com (@Milenio) 17 февраля 2018 г.
Видео: milenio.com
Видео: milenio.com
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