Видеофакт. Жена спрятала охотничью амуницию — и уралец отправился в лес в одних шлепанцах

Не зря же говорят, что охота пуще неволи. В случае с жителем Урала все именно так и есть. Жена не отпускала на охоту, спрятала фуфайку с валенками. Да разве ж это препятствие для настоящего охотника?

Решил пострелять в волков, значит так тому и быть. Сел на «коня» в трусах и тапочках и помчался. Хорошо, товарищей встретил, подсказали, где можно разжиться одёжкой — в лесной сторожке. Только уральца больше интересовало, видели ли они волка и где, сообщает Ruposters, разместивший видео голого охотника.

Но не стал долго «перетирать» с охотниками, так ведь и замерзнуть можно, да и волки ждать не будут. Хотя не стал скрывать, что валенки бы не помешали.