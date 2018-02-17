velcom c 1 марта повышает стоимость услуг

Телеком-оператор velcom анонсировал подорожание с 1 марта стоимости услуг мобильной и фиксированной связи на некоторых тарифных планах.

На большинстве тарифных планов фиксированной связи с 1 марта увеличится скорость доступа в интернет в интервале от 3 до 20 Мбит/с. Например, столичные тарифы «Домашний 40» и «Домашний 60», а также бизнес-тариф «Офис 80» станут на 20 Мбит/с быстрее. Вместе с повышением скорости доступа данные тарифы будут переименованы в «Домашний 60», «Домашний 80» и «Офис 100», соответственно.

Изменится стоимость услуг на ряде тарифов фиксированной связи и телевидения для частных и корпоративных клиентов — в среднем она увеличится на 9%.

«В целях оптимизации тарифной линейки» оказание услуг на определенном перечне архивных тарифных планов будет прекращено. Абоненты данных тарифов могут перейти на любой актуальный тариф на общих основаниях. Начиная с 1 марта 2018 года клиенты, не сменившие тарифный план самостоятельно, автоматически будут переводиться на рекомендованные тарифы. Схема перeвода размещена на сайте velcom.

С 1 апреля 2018 года изменение стоимости произойдет также в отношении услуг мобильной связи. Уровень абонентской платы, стоимость исходящих вызовов на номера белорусских абонентов, мобильного интернета, SMS, MMS, единовременных взносов, а также специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц «увеличится не более чем на 3%».

Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров остаются неизменными.