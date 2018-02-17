Лукашенко поздравил Домрачеву с серебряной медалью Пхенчхана

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Дарью Домрачеву с завоеванием серебряной медали на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Дорогая Даша! Мы все на тебя очень рассчитывали и с нетерпением ожидали достойное выступление на биатлонной трассе Пхенчхана. Показав выдающуюся психологическую устойчивость, ты в прекрасном стиле провела гонку масс-старта и завоевала серебро Олимпиады», — говорится в поздравлении.

«Спасибо за эту победу. Уверен, наши девушки способны показать высокий результат и в эстафете. Пусть вам сопутствует удача», — говорится в поздравлении главы государства.

Женская эстафета в олимпийской биатлонной программе состоится 22 февраля.

 

Фото noc.by

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: биатлон Олимпиада-2018 Персона: Дарья Домрачева Александр Лукашенко

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