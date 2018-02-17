Лукашенко поздравил Домрачеву с серебряной медалью Пхенчхана
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Дарью Домрачеву с завоеванием серебряной медали на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
«Дорогая Даша! Мы все на тебя очень рассчитывали и с нетерпением ожидали достойное выступление на биатлонной трассе Пхенчхана. Показав выдающуюся психологическую устойчивость, ты в прекрасном стиле провела гонку масс-старта и завоевала серебро Олимпиады», — говорится в поздравлении.
«Спасибо за эту победу. Уверен, наши девушки способны показать высокий результат и в эстафете. Пусть вам сопутствует удача», — говорится в поздравлении главы государства.
Женская эстафета в олимпийской биатлонной программе состоится 22 февраля.
Фото noc.by
Обсудим?